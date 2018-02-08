Son günlerde Fenerbahçe Kulübü'nün adeta bombardımana tuttuğu ancak bugüne kadar sessiz kalan Merkez Hakem Kurulu, sonunda sessizliğini bozdu. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinden yaptığı açıklamanın ardından MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, iddiaları yalanlayarak sarı-lacivertlilere cevap verdi.

Yusuf Namoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "7 Şubat 2018 tarihli, Fanatik Gazetesi Yazarı Deniz Çoban'ın açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.



Açıklamasında, Süper Lig'deki Beşiktaş-Galatasaray ve Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakalarının üst klasman gözlemcisi Yunus Yıldırım'la, başka müsabakalar sonrası hakemlerin performanslarına yönelik şahsi görüşmeleri ve müdahaleleri olmadığına dikkati çeken Namoğlu, şu görüşlerini paylaştı:



"MHK, 2009 yılından itibaren UEFA Hakem Konvansiyonu üyesidir. Hakem ve gözlemci eğitimlerinde olduğu gibi gözlemcilerin hakemleri değerlendirmesinde de UEFA raporlama yöntem ve formları uygulanır. Hakem değerlendirmesinde pozisyonların gözlemciler tarafından UEFA ve MHK talimatlarına göre yanlış değerlendirilerek düşük veya yüksek not verilmesine MHK müdahalesi bir UEFA normudur ve gözlemci raporlarının ilk sayfasında, MHK müdahalesi olup olmadığının işaretlendiği bölüm bulunmaktadır. Bu müdahale, 3 kişiden oluşan icra kurulu ve yine kurulun UEFA gözlemci eğitiminden sorumlu üyesinin ortak kararları ile verilmektedir. Adı geçen gözlemcinin bu müsabakadan sonraki ilk görevi ise hakem ve futbol kamuoyunun çok iyi değerlendirebileceği, taltif ve takdir niteliğindeki Trabzonspor-Fenerbahçe maçıdır. Bundan da anlaşılacağı gibi, gözlemci bu müsabakaya görevlendirilerek ödüllendirilmiştir. Yazar, gözlemcinin görev almadığı süreyi belirlerken '57 gün çile çeken' olarak tariflediği tanıma, müsabakaların devre arası zamanını da ekleyerek gerçekleri çarpıtmayı sürdürmektedir."



Yapılan açıklamadan duyduğu üzüntüyü aktaran Namoğlu, "Hakem ve gözlemci atamalarına yönelik hiçbir deneyimi ve birikimi olmayan yazarın, yazısındaki tüm değerlendirmeleri subjektif, anlamsız ve gerçek dışıdır. Bundan böyle gerçek dışı yazı ve görüşler karşısında tarafımızdan hukuki sürecin başlatılması zorunluluk haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.