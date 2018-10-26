UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcüsü Michael Frey'e de yer verildi.Kaynak: AA
D Grubu'nda Fenerbahçe'nin Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta Frey, takımının ilk golüne imza atmıştı.
Diğer adaylar arasında, Salzburg'tan Munas Dabbur, Chelsea'den Ruben Loftus-Cheek ve Real Betisli Giovani Lo Celso yer aldı.
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