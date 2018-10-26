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Michael Frey haftanın futbolcusu adayları arasına girdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

Michael Frey haftanın futbolcusu adayları arasına girdi
UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcüsü Michael Frey'e de yer verildi.

D Grubu'nda Fenerbahçe'nin Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta Frey, takımının ilk golüne imza atmıştı.

Diğer adaylar arasında, Salzburg'tan Munas Dabbur, Chelsea'den Ruben Loftus-Cheek ve Real Betisli Giovani Lo Celso yer aldı.

Kaynak: AA
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