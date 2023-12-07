Michy Batshuayi'den Transfer Kararı!

Sezon başında adı pek çok kulüple anılan ve İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transferi direkten dönen Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile yollarının devre arasında ayrılacağı iddia edildi.

Michy Batshuayi'den Transfer Kararı!
Michy Batshuayi'den Transfer Kararı!

Edin Dzeko geldikten sonra ilk 11'e girmekte zorlanan Belçikalı forvetin, Sarı-Lacivertli yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine gelen transfer tekliflerinin değerlendirilmesini talep ettiği belirtildi.

Düzenli Oynayacağı Bir Takım İstiyor

30 yaşındaki futbolcunun adı Belçika ekiplerinden Club Brugge ve Antwerp ile sık sık anılıyor. Batshuayi'nin EURO 2024'te Belçika Milli Takımı kadrosunda yer almak istediği ve bunun için de düzenli oynayacağı bir takımda kariyerini sürdürmek istediği ifade edildi.

Sözleşmesi Sezon Sonu Bitiyor

9 milyon Euro değer biçilen Batshuayi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kanarya'nın 1 yıl da opsiyon hakkı bulunuyor.

30 Gole Katkı Yaptı

Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 49 maçta görev aldı. Belçikalı golcü, 25 gol atarken, 5 de asist katkısı yaptı.

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# Michy Batshuayi
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