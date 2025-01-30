Midtjylland - Fenerbahçe maçı canlı izle! TRT Spor canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasındaki 8. ve son hafta maçında deplasmanda Midtjylland'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında U.S. Gilloise'yi 2-1 yenerken ikinci maçında Twente ve üçüncü maçında Manchester United 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı. Fenerbahçe, dördüncü maçında ise deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler, beşinci maçında ise deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, altıncı maçında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-1 kaybederken yedinci maçınsa ise yine sahasında Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ise 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 52 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 20 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ise Danimarka liginde 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 33 puanla 2. sırada yer alan Midtjylland, bu karşılaşmalarda 31 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü. Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kalırken ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'i 2-0, üçüncü maçında ise U.S. Gilloise'yi ise 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Dördüncü maçında FCSB'ye 4-0 kaybeden Midtjylland, beşinci maçında Frankfurt'a 2-1, altıncı maçında da Porto'ya 2-0 kaybetti. Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yedinci maçında ise Ludogorets'i 2-0 yendi. 10 puanı bulunan Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi'nde 19. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Midtjylland ile yapacağı maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak. Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe, bugün galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak. Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 282. MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Midtjylland maçıyla Avrupa kupalarındaki 282. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 281 müsabakanın 111'inden galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Fenerbahçe, 59 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 381 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 400 gole engel olamadı.

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland - Fenerbahçe maçı, saat 23.00'te başlayacak. Midtjylland - Fenerbahçe maçı TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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