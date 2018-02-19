Milan'ı 2 sene önce satın alan Çinli milyarder iş adamı Yonghong Li'nin iflas ettiği açıklandı.

2 yıl önce İtalya Serie A takımlarından Milan'ın %99,9'unu satın alan iş adamı Yonghong Li'nin iflas ettiği haberi İtalyan basınına bomba gibi düştü.



İtalyan gazetesi Corriere dello Sport; Milan'ı 740 milyon euro karşılığında satın alan Çinli ticaret devi Taobao'nun sahibi Yonghong Li'nin iflas ettiğini açıkladı.



İtalyan basının yer alan hbaerde Li'den alacaklı olan bankalar iş adamı hakkında dava açtı.



Mahkeme de açılan davalar sonucunda borçlara karşılık olarak holdingin varlıklarının açık arttırma ile satılması gerektiğinin kararını verdi.



Li'nin yardımcısı David Han Li, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Antalyaspor maçını izlemek üzere TT Stadyumu'na gelmişti. Başkan Mustafa Cengiz tarafından locada ağırlanan Çinli iş adamının yardımcısının gelişi transfer ve satın alma söylentilerini beraberinde getirmişti.



Yonghong Li kimdir?



Rossoneri Sport Investment Lux'ün başındaki isim olan Yonghong Li artık Milan'ın yüzde 99,9'unun sahibi.



31 yıldır Silvio Berlusconi'nin elinde bulunan Milan'ın yeni sahibi olan Li 1969 Çin doğumlu. 500 milyon sterlini aşan bir serveti olduğu söyleniyor.



Çin'de birçok firmanın sahibi olan Yonghong Li özellikle ambalaj sektöründe ve fosfat madenciliği işindeki atılımlarıyla biliniyor. Ancak asıl işi emlak. Guangzhou'daki New China Building'in yüzde 28'ine sahip.



Bütün bunlara rağmen Forbes'un hazırladığı Çin'in en zengin 400 adamı listesinde yer almıyor. Peki Li'nin kaynağı ne? Yabancı basın Milan'ın satıldığı haberinin ardından bu konuyu araştırdı.



İddialara göre Yonghong Li'nin parasının kaynaığı ABD'deki Elliot risk fonundan destek alıyor.



Milan'ın her yıl 70 ila 80 milyon sterlin arasında zarar ettiği belirtiliyor. Yonghong Li'nin bunca parayı öderken bir yandan da bu zararı karşılaması ve Milan'ı kâr eder hale getirmesi gerekiyor.



İtalyan kulübü finansal fair play sorunları nedeniyle UEFA'nın gözetiminde bulunuyor. Li'nin gelmesiyle Milan'ın yönetim kurulu da değişmiş oldu. Kulübün Başkanı Li olurken CEO'su ise Marco Fassone oldu. Ayrıca Han Li, Lu Bo, Xu Renshuo, Marco Patuano ve Roberto Cappelli de yönetimin kurulunda yer alıyor.



Li yönetimindeki Milan'ın bu seneki hedefi ligi ilk 6 içinde bitirebilmek. Yeni sezon için ise hatırır sayılır bir transfer bütçesi oluşturulduğu öğrenildi.



Kısa vadedeki ilk hedef ise Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek. Ayrıca yeni bir stadyum inşa edilecek./cnntürk