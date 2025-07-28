Milletler Ligi’nde tarihi zafer: Kupa İtalya’nın oldu!

FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) finalinde Polonya’nın Lodz kentinde nefes kesen mücadelede Brezilya’yı 3-1 mağlup eden İtalya, şampiyonluğa uzandı. Atlas Arena’da oynanan karşılaşmanın ardından İtalya, şampiyonluk kupasını görkemli bir törenle aldı.

Final mücadelesinin ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştu. Üçüncülük maçını kazanan ev sahibi Polonya’ya madalyaları ilk seremonide takdim edildi. Final sonrası düzenlenen ana törende ise turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Brezilyalı voleybolcular ile turnuvanın galibi İtalya’nın oyuncu ve teknik heyetine madalyaları verildi.

Organizasyonda şampiyon olan İtalya’ya madalyalarını Polonya Milli Takımı’nın tecrübeli oyuncusu Joanna Wolosz verdi. Wolosz’un ellerinden madalyalarını alan İtalyan oyuncular, duygusal ve gurur dolu anlar yaşadı.