Milli atıcı Damla Köse, Avrupa 2’ncisi oldu

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’na katılan milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli atıcı Damla Köse, Avrupa 2’ncisi oldu
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Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’na katılan milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 4. gün müsabakaları devam ederken, Damla Köse önemli bir başarıya imza attı.

Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo elemelerinde topladığı 56 puanla yarışma rekoru kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Norveçli rakibi Jeanette Hegg Duestad ile karşılaşan Damla Köse, 15-10’luk skorla rakibine yenilerek Avrupa 2’ncisi oldu. Bu sonuçla, Köse şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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