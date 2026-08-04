Milli atıcı İlayda Nur Çürük U23 Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye Atıcılık Federasyonu açıklamasına göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcularımız müsabakalara devam ediyor. Kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde yarışan İlayda Nur Çürük, final atışlarında 235,9 puan toplayarak 23 yaş altı Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.

ERKEKLER TABANCA VE SKEETTE ÇİFTE GÜMÜŞ SEVİNCİ

Şampiyonada Fahrettincan Er, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazandı. Bu başarının ardından Fahrettincan Er, Alp Eren Erdur ve Bahadır Beydüz'den oluşan takım, bireysel puanların toplanmasıyla elde edilen sıralamada da Türkiye'ye gümüş madalya getirdi.

Erkekler skeet kategorisinde yarışan Muhammet Seyhun Kaya ise bireysel atışlarını ikinci sırada tamamlayarak bir diğer gümüş madalyanın sahibi oldu.

TAKIMLARDAN PEŞ PEŞE BRONZ GELDİ

Altın madalyalı İlayda Nur Çürük; Şimal Yılmaz ve Tuğba Buğur ile oluşturduğu takımla kadınlar 10 metre havalı tabancada, bireysel skorların toplandığı sıralama sonucunda bronz madalya kazandı.

Skeet kategorisinde bireyselde gümüş alan Muhammet Seyhun Kaya, İbrahim Akgürcü ve Ali Can Arabacı ile oluşturduğu takımla toplam puanda üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Karışık takım 10 metre havalı tüfek finallerinde mücadele eden Hatice Yel ve Yusuf Efe Kaplan ikilisi de organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak kürsüye çıktı.

GÖZLER 11 AĞUSTOS'TA

Milli atıcılar, organizasyonun ikinci gününde elde ettikleri 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile önemli bir dereceye imza attı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, 11 Ağustos'ta sona erecek olan şampiyonadaki madalya sayısını 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 10'a çıkardı.