Milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde peş peşe 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu oldu
Yayınlanma:

Milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan erkekler 10 metre havalı tabanca trio takımı, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyon, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisindeki madalya müsabakalarıyla sona erdi.

İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'nin yer aldığı takım, eleme yarı finalinde topladığı 579 puanla lider olarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Ukrayna (Maksym Himon, Oleh Omelchuk, Viktor Bankin) ile karşılaşan ay-yıldızlılar, maçı 17-11 kazanarak bu kategoride üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sonuçla ay-yıldızlı sporcular, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yusuf Dikeç altın madalya spor
Günün Manşetleri
"Sınırda olağanüstü hareketlilik yok"
“İran'ın saldırıları ABD’nin dokunulmazlık algısını sorgulattı”
Doğum izni uzuyor, 15 yaş altına sosyal medya yasağı
Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Küba'ya destek
Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni raylara iniyor
İŞKUR'dan imalat sektörüne 50 milyar liralık destek
Sahte TÜVTÜRK çetesine dev darbe
İran, uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu
İran, Tel Aviv'i bu gece de vurdu
İran, Dubai'deki ABD konsolosluğuna İHA'larla saldırı düzenledi
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?