Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Avrupa 2'ncisi oldu

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Avrupa 2'ncisi oldu
Yayınlanma:

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonun 2. günü, 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmasıyla tamamlandı.

2025'in Avrupa şampiyonu Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ikilisi, elemeleri 583 puanla lider bitirerek finale yükseldi.

Finalde 24'er atış sonunda 475.6 puan toplayan Şevval İlayda ile Yusuf, Macar Veronika Major-Akos Karoly Nagy ikilisinin (479.1 puan) arkasında Avrupa 2'ncisi oldu.

Türkiye'nin 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki madalya sayısı, 4'e (3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

Çin Dışişleri Bakanı: "İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını destekliyoruz"Çin Dışişleri Bakanı: "İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını destekliyoruz"Dünya
İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştuİran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştuGündem
İran'dan İsrail'e 11. dalga: 48 saatte 12 günlük savaşın rekoru kırıldıİran'dan İsrail'e 11. dalga: 48 saatte 12 günlük savaşın rekoru kırıldıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yusuf Dikeç spor
Günün Manşetleri
"O kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak"
"Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak"
"İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını destekliyoruz"
İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştu
İran, 48 saatte 12 günlük savaşın rekorunu kırdı
İran, ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazırlanmış durumda
İsrail başbakanlık ofisine ağır bir darbe indirilmiştir
“Derhal uluslararası soruşturma başlatılmalı”
"Hamaney’in intikamı için yapıldı"
“ABD ile müzakere etmeyeceğiz.”
Çok Okunanlar
Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı
Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’ Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’