Milli atıcılar Şimal Yılmaz ve Fahrettincan Er, Polonya'da 23 yaş altı Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde benzersiz bir başarıya imza atıldı. Türk atıcılık tarihinde ilk defa iki milli takım aynı anda finale yükselme başarısı gösterdi. Bu tarihi final mücadelesinin sonucunda Şimal Yılmaz ve Fahrettincan Er'den oluşan milli takım, rakiplerini geride bırakarak 23 yaş altı Avrupa şampiyonu unvanına ulaştı. Finale yükselen diğer ekibimiz olan Tuğba Buğur ile Bahadır Beydüz ikilisi ise aynı kategorideki yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.

HEM KADINLAR HEM ERKEKLERDE BRONZ MADALYA GELDİ

Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek takım kategorisinde de Türkiye madalya kürsüsünde yer aldı. Hatice Yel, Elif Berfin Altun ve Elife Eda Çınar'dan oluşan kadınlar 10 metre havalı tüfek takımı ile Galip Berat Afal, Yusuf Efe Kaplan ve Abdullah Eren Yıldız'ın temsil ettiği erkekler 10 metre havalı tüfek takımı, kendi branşlarında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlarla birlikte milliler, şampiyonanın ilk gününü toplamda bir altın ve iki bronz madalya ile kapattı.

Takım müsabakalarındaki derecelerin yanı sıra, 10 metre havalı tüfek kategorisindeki ferdi mücadelelerde de sıralamalar belli oldu. Bireysel olarak yarışan sporcularımızdan Galip Berat Afal Avrupa altıncısı olurken, Hatice Yel yarışmayı yedinci sırada bitirdi. Milli atıcılarımızın madalya mücadelesine devam ettiği organizasyon, 11 Ağustos tarihinde sona erecek.