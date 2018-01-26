Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na hazırlanan milli atletler, Uluslararası Viyana Salon Yarışmaları'nın ardından Bratislava'daki Elan Salon Yarışmaları'na katılacak

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na hazırlanan milli atletler, Avusturya ve Slovakya'da yarışmalara katılacak.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Milli Takım, Dünya Salon Şampiyonası hazırlıklarına devam ederken atletler, performanslarını test etmek amacıyla iki uluslararası organizasyonda yarışacak.



Milli kafile, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yarın düzenlenecek Uluslararası Viyana Salon Yarışmaları'ndan sonra Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya geçecek. Kafileden Mikdat Sevler, Salih Korkmaz, Mustafa Güneş ve Cemre Bitgin, Elan Salon Yarışmaları'nda mücadele edecek.



Dünya Salon Şampiyonası, İngiltere'nin Birmingham kentinde 1-4 Mart'ta yapılacak.



Milli Takım'dan Avusturya'da piste çıkacak sporcular şunlar:

Erkekler: Emre Zafer Barnes (60 metre), Fahri Ersoy, Ahmet Kasap (400 metre), Hasan Basri Güdük (800 metre), Levent Ateş, Abdurrahman Gediklioğlu (1500 metre), Necati Er (Üç adım atlama)



Kadınlar: Berfe Sancak (60 metre ve 400 metre), Emel Şanlı (400 metre), Nefise Karatay (60 metre engelli), Demet Parlak, Buse Arıkazan (Sırıkla atlama), Ecem Çalağan (Uzun atlama)



