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Milli badmintoncu Zehra Erdem en iyiler arasında

Badminton Avrupa, 2017'nin en iyi sporcularının seçiminde, gençler kategorisinde Zehra Erdem'e de yer verdi

Milli badmintoncu Zehra Erdem en iyiler arasında

Milli sporcu Zehra Erdem, 2017'nin en iyi badmintoncularının seçiminde, gençler kategorisinde aday gösterildi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Zehra Erdem'in, Badminton Avrupa tarafından düzenlenen "2017'nin en iyi sporcuları" organizasyonunda, gençler kategorisinde aday gösterildiği belirtildi.

Her kategoride dörder sporcunun yer aldığı listede oylamalar, Badminton Avrupa'nın internet sitesinde 12 Mart'a kadar devam edecek. Kategorilerinde en çok oyu alan sporcular, bu yıl altıncısı düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Zehra Erdem, geçen yıl düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Zehra Erdem #en iyi #badmintoncu #2017
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