Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın milli oyuncusu Muhsin Yaşar, bu sporu yapan herkesin Amerika Basketbol Ligi'nde (NBA) oynamayı hayal ettiğini belirterek, "Hedeflere yavaş yavaş gitmek gerekir. Buradan, Avrupa Ligi'nde oynayabilecek takıma gitmek her zaman daha iyidir. Basamakları teker teker çıkmak lazım." dedi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan 23 yaşındaki milli basketbolcu, TOFAŞ'ta mutlu olduğunu söyledi.

Yeni sezonda da başarılı olmak istediğini anlatan Muhsin Yaşar, "Geçen sezon güzel geçti. Ligde istediğimiz sonuçları aldık ama Avrupa kupalarında istenilen sonuçları alamadık, gruplardan çıkamadık. Bu yıl da hedefimiz ligde ilk 3'e girip yarı final veya sürpriz yapıp final oynamak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası şampiyonluğunun da hedefleri arasında olduğunu dile getiren Muhsin, ULEB Avrupa Kupası'nda iki sezondur yaşadıkları şanssızlığı kırıp gruptan çıkmak istediklerini anlattı.

Takımda birçok ismin değiştiğini ancak yeni gelen oyuncuların takıma uyum sağladığını aktaran genç oyuncu, şöyle devam etti:

"Basketbol Süper Ligi'nde zorlu iki ekip var. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko. Karşıyaka da bu sezon kuvvetli bir takım kuruyor. Bu sezonun, geçen seneye göre daha zor olacağını düşünüyorum. Taraftarlar için güzel bir sezon olacaktır. Hedefimiz üçüncülükse eğer en önemli rakiplerimizin Galatasaray Doğa Sigorta ve Karşıyaka olduğunu düşünüyorum."



"Daha fazla sorumluluk almayı hedefliyorum"

Muhsin Yaşar, geçen sezon üstlendiği sorumluluklardan fazlasını almayı, takımına büyük katkılar yaparak çok iyi bir sezon geçirmeyi istediğini bildirerek, "Geçen senenin üzerine daha fazla koydum, çalışıyorum zaten. Herkesin hayali NBA'de oynamaktır ama şu an hedeflere yavaş yavaş gitmek gerekir. Buradan, Avrupa Ligi'nde oynayabilecek takıma gitmek her zaman daha iyidir. Basamakları teker teker çıkmak lazım." diye konuştu.

A Milli Takım'ın da 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grup maçlarını başarıyla bitirip bir üst tura çıkacağına inandığını dile getiren genç basketbolcu, grup maçlarının ardından tecrübeli oyunculara daha büyük iş düşeceğini, özellikle NBA'de oynayan tecrübeli oyuncuların katkısıyla sonraki maçları kazanıp olimpiyat vizesi alabileceklerini sözlerine ekledi.