Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Real Madrid ile anlaştı

Milli takımın da formasını giyen Yurtseven, profesyonel kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı. İspanyol temsilcisi, resmi kanallarından bir bilgilendirme metni yayınlayarak transfer sürecinin tamamlandığını ve oyuncunun kadroya dahil edildiğini kamuoyuyla paylaştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! İŞTE SÖZLEŞME SÜRESİ

Kulüpten yapılan açıklamada transferin resmi boyutu ve sözleşme detayları netleşti. Yayınlanan metinde, "Real Madrid, Ömer Yurtseven ile anlaşmaya vardı ve bu anlaşmayla pivot oyuncusu 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşme imzaladı." denildi.

Real Madrid'in yaptığı transfer duyurusunda, oyuncunun milli takım düzeyindeki yakın geçmişi de es geçilmedi. Yapılan açıklamada, Yurtseven'in 2025'teki Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin gümüş madalya aldığı kadrosunda yer aldığı bilgisi hatırlatıldı.

NBA'DE 3 FARKLI TAKIMIN FORMASINI TERLETTİ

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kariyerinde istikrarlı bir şekilde süre bulan milli oyuncu, NBA'de üç farklı takımın organizasyonunda görev aldı. Yurtseven bu süreçte Miami Heat (2021-2023), Utah Jazz (2023-2024) ve Golden State Warriors (2026) takımlarında oynadı. Tecrübeli pivot, parkeye son olarak geçtiğimiz nisan ayında Warriors formasıyla çıkmıştı.