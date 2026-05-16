Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Real Madrid ile anlaştı

NBA kariyerinin ardından rotasını İspanya'ya çeviren milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Avrupa basketbolunun köklü ekiplerinden Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Real Madrid ile anlaştı
Yayınlanma:

Milli takımın da formasını giyen Yurtseven, profesyonel kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı. İspanyol temsilcisi, resmi kanallarından bir bilgilendirme metni yayınlayarak transfer sürecinin tamamlandığını ve oyuncunun kadroya dahil edildiğini kamuoyuyla paylaştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! İŞTE SÖZLEŞME SÜRESİ

Kulüpten yapılan açıklamada transferin resmi boyutu ve sözleşme detayları netleşti. Yayınlanan metinde, "Real Madrid, Ömer Yurtseven ile anlaşmaya vardı ve bu anlaşmayla pivot oyuncusu 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşme imzaladı." denildi.

Real Madrid'in yaptığı transfer duyurusunda, oyuncunun milli takım düzeyindeki yakın geçmişi de es geçilmedi. Yapılan açıklamada, Yurtseven'in 2025'teki Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin gümüş madalya aldığı kadrosunda yer aldığı bilgisi hatırlatıldı.

NBA'DE 3 FARKLI TAKIMIN FORMASINI TERLETTİ

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kariyerinde istikrarlı bir şekilde süre bulan milli oyuncu, NBA'de üç farklı takımın organizasyonunda görev aldı. Yurtseven bu süreçte Miami Heat (2021-2023), Utah Jazz (2023-2024) ve Golden State Warriors (2026) takımlarında oynadı. Tecrübeli pivot, parkeye son olarak geçtiğimiz nisan ayında Warriors formasıyla çıkmıştı.

Alanya'da İsveç uyruklu kadın otel odasında ölü bulunduAlanya'da İsveç uyruklu kadın otel odasında ölü bulunduYurt
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Ömer Faruk Yurtseven basketbol nba real madrid
Günün Manşetleri
Uluslararası casusluk ağı çökertildi: 7 ajan tutuklandı
48 milyarlık vurgun yapan çete çökertildi!
19 ilde dev bahis operasyonu!
Muğla merkezli 'Daltonlar' suç örgütü operasyonu
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Sahte ilan çetesi çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu
İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı
2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti!
Çok Okunanlar
550 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 550 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Rizespor defteri kapanıyor mu? Rizespor defteri kapanıyor mu?