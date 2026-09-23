Milli boksör Gizem Özer Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi!

Milli boksör Gizem Özer, Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde Çek rakibi Barbora Maxova'yı 4-1 yenerek yarı finale çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli boksör Gizem Özer Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi!
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli sporcu Gizem Özer, turnuvada 3'te 3 yaparak yarı finale yükseldi.

60 kiloda mücadele eden Gizem Özer, şampiyonaya güçlü bir başlangıç yaptı. İlk turda İsveçli rakibi Berevan Hassan karşısında hükmen galip geldi. Son 16 turunda ise Polonyalı sporcu Aneta Elzbieta Rygielska'yı 5-0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDE ÇEK RAKİBİNİ DEVİRDİ

Çeyrek final turunda milli sporcunun rakibi Çek boksör Barbora Maxova oldu. 3 raunt üzerinden oynanan mücadelede rakibine hiçbir şans tanımayan Gizem Özer, ringten 4-1'lik skorla galip ayrıldı ve yarı final biletini cebine koydu.

MADALYA GARANTİLENDİ

Elde ettiği bu sonuçla Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalyayı garantilemiş oldu. Milli sporcu, şimdi yarı finalde alacağı sonuca göre şampiyonadaki yerini belirleyecek.

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