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Milli boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor

Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Süme: "Bir haftalık zaman zarfında arzu ettiğimiz seviyeye geldik"

Milli boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor

Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, Kastamonu'daki kampta, bir haftada istedikleri seviyeye geldiklerini belirtti.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 12 Şubat'ta çalışmalara başlayan Kadın Milli Boks Takımı'nın kadrosunda 22 sporcu bulunuyor.

Kamp programına ilişkin açıklama yapan Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, bir haftadır çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Kondisyona dayalı çalışmalar yaptıklarını anlatan Süme, "Bir haftalık zaman zarfında arzu ettiğimiz seviyeye geldik. Geri kalan 8 günde de çalışmalarımızın üzerine koyacağız. Bu doğrultuda çalışmalara devam ediyoruz. Sporcularımız çok güzel performans sergiliyor." diye konuştu.
Verimli geçen kampın 28 Şubat'ta sona ereceğini ifade eden Süme, şunları kaydetti:
"2018 yıllında 5 önemli şampiyona var. Biz kendi yapımız gereği her zaman iddialı olmuşuzdur. Güzel sonuçlar almak için tüm gayretimiz ve duygularımızla hareket ediyoruz. Bu yıl yapılacak şampiyonalarda güzel sonuçlar elde edeceğiz. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. İnşallah başarılı sonuçlara ulaşacağız."


Kaynak: AA
Etiketler; #Cahit Süme #Büyük Kadın Milli Boks Takımı #boks
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