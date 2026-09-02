Milli cimnastikçi Altan Doğan, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Altan Doğan, artistik cimnastik erkekler paralel aleti finalinde altın madalya kazandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli cimnastikçi Altan Doğan, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
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Milli sporcu Altan Doğan, 20. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler paralel aleti finalinde altın madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Altan Doğan, artistik cimnastik erkekler paralel aleti finalinde 14.000 puan elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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