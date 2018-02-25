Milli eskrimci Martino Minuto, Büyükler Flöre Satellite Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Milli eskrimci Martino Minuto, İspanya'da organize edilen Büyükler Flöre Satellite Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barselona kentinde düzenlenen turnuvada çeyrek finalde Arjantinli sporcu Augusto Antonio Servello ile karşılaşan İtalyan asıllı milli sporcu Martino Minuto, rakibini 15-8 yenerek yarı finale kaldı. Yarı finalde İspanyol Carlos Llavador'a 15-5 yenilen Martino, 104 sporcunun yarıştığı turnuvada bronz madalya kazandı.



Altın madalyayı Minuto'yu yarı finalde mağlup eden Llavador kazanırken, ikinciliği Mısırlı Alaaeldin Abouelkassem elde etti. Minuto ile bronz madalya kazanan diğer isim ise Fransız Thibault Bekkat oldu.



Öte yandan, milli sporcu Enver Yıldırım ise Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nı 49. sırada tamamladı.

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