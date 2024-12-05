Milli futbolcu kasım ayının oyuncusu seçildi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kasım ayının oyuncusu seçildi. Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da gösterdiği performansla dikkat çeken Çalhanoğlu, takımına kritik gollerle katkı sağladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli futbolcu kasım ayının oyuncusu seçildi
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İtalya'nın Inter kulübü, kasım ayında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu'nu, taraftarlarının oylarıyla "ayın oyuncusu" seçti. Milli futbolcu, kulübün hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Serie A'daki maçlarında önemli bir rol üstlendi.

INTER FORMASIYLA 13 MAÇTA 4 GOL

Bu sezon Inter formasıyla 13 maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol kaydederek hem kulübünün hem de taraftarlarının gönlünde taht kurdu.

Kasım ayında Arsenal ve Leipzig gibi güçlü rakiplere karşı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Hakan, aynı zamanda Serie A'da Venezia ve Napoli karşılaşmalarında da takımının başarısına katkı sağladı. Arsenal'e karşı penaltıdan ağları sarsan Çalhanoğlu, Napoli'ye karşı ise ceza sahası dışından attığı müthiş golle Inter'e beraberliği getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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