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Milli futbolcu Serdar Gürler kaza geçirdi

Osmanlıspor'lu milli futbolcu Serdar Gürler Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi.

Milli futbolcu Serdar Gürler kaza geçirdi

Alınan bilgiye göre, Osmanlıspor'lu milli futbolcu Serdar Gürler idaresindeki 34 TM 070 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı.

Gürler, araçta büyük ölçüde hasarın oluştuğu kazadan yara almadan kurtulurken, beraberindeki Anıl Karaer hafif şekilde yaralandı.

Karaer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Osmanlıspor
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