Milli futbolcudan mutlu haber! Kerem Aktürkoğlu evleniyor

Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, evlilik yolunda önemli bir adım attı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli futbolcudan mutlu haber! Kerem Aktürkoğlu evleniyor
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Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, özel hayatındaki önemli adımı attığını duyurdu. Elinde çiçeğiyle poz veren Aktürkoğlu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik yolunda olduğunu müjdeledi.

Milli futbolcudan mutlu haber! Kerem Aktürkoğlu evleniyor - Resim : 1
Kerem Aktürkoğlu’nu bu özel anında yalnız bırakmayan isim ise Galatasaray’dan yakın arkadaşı Yunus Akgün oldu. İkili, birlikte fotoğraf paylaştı.

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