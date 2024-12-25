Milli futbolcudan mutlu haber! Kerem Aktürkoğlu evleniyor

Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, özel hayatındaki önemli adımı attığını duyurdu. Elinde çiçeğiyle poz veren Aktürkoğlu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik yolunda olduğunu müjdeledi.



Kerem Aktürkoğlu’nu bu özel anında yalnız bırakmayan isim ise Galatasaray’dan yakın arkadaşı Yunus Akgün oldu. İkili, birlikte fotoğraf paylaştı.