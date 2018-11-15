Romanya'da süren 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçi Ayşegül Özbeğe, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ayşegül Özbeğe, Romanya'da gerçekleştirilen şampiyonanın 76 kilo final mücadelesinde, Çinli rakibi Paliha Paliha’ya mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.



Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, bu turda Hindistan'dan Naina Naina'yı sayı tuşuyla (12-0) mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Başarılı performansını yarı finalde de gösteren Buse Tosun, bu turda Kazak Zhamila Bakbergenova'yu tuş ederek finalde mücadele hakkı elde etti. Milli güreşçi, finalde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ile karşılaşacak.



Günün diğer karşılaşmalarında Aslı Demir (65 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Elif Yanık (57 kilo) ve Aslı Tuğcu (62 kilo), rakiplerine yenilerek organizasyondan elendi.



Şampiyonada serbest güreş stilde yarın 57, 65, 70, 79, 97 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.