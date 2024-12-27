Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun hedefi büyük: Olimpiyat şampiyonluğu...

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, olimpiyat şampiyonluğunu gözüne kestirdi. Altın madalya için çalışmalarına ara vermeden devam eden Çavuşoğlu, Türkiye'ye bir gurur daha yaşatmayı hedefliyor.

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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun hedefi büyük: Olimpiyat şampiyonluğu...
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Dünya Güreş Birliği tarafından ‘2024 yılının en iyi kadın güreşçisi’ seçilen, başarıdan başarıya koşan genç sporcu bu kez Olimpiyat şampiyonluğu için terk döküyor.


Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 68 kilo finalini kazanan Yasemin Adar Yiğit’ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi oldu.

Genç sporcu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı, Dünya Güreş Birliği tarafından ‘yılın En iyi kadın güreşçisi’ seçilip kariyerini taçlandırdı...


29 yaşında Milli sporcunun hedefleri ise büyük. Çavuşoğlu, bu kez olimpiyat şampiyonluğunu gözüne kestirdi...

Antrenörlüğünü eşi Serkan Çavuşoğlu’nun yaptırdığı milli güreşçi, kadın sporculara rol model olmak ve yeni şampiyonların çıkması için elinden geleni yapıyor...

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Milli güreşçi Buse Tosun
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