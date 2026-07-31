Milli güreşçi Özdenur Özmez, 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonu oldu

Milli güreşçi Özdenur Özmez, kadınlar 61 kilo finalinde ABD'li rakibi Landri Paige Von Gonten ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı 10-0'lık teknik üstünlük sağlayan Özdenur, müsabakayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etti ve madalya kürsüsünün zirvesine çıktı. Genç sporcu, bu yıl içinde daha önce 17 yaş altı kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna da ulaşmıştı.

KÜRSÜNÜN DİĞER BASAMAKLARINDA DA MİLLİ SPORCULAR VAR

Şampiyonada Türkiye'yi 69 kiloda temsil eden ve bu yıl tıpkı Özdenur gibi Avrupa şampiyonu unvanını kazanan Kıymet Rümeysa Tezcan ise finalde ABD'li Taina Rose Fernandez ile mücadele etti. Müsabakayı kaybeden Kıymet Rümeysa, organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

Kadınlar 40 kilo kategorisinde mindere çıkan Şirin Askara, üçüncülük maçında ev sahibi ülkeden Azerbaycanlı Gulkhanim Shirinova'yı mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla bronz madalyanın sahibi olan Şirin, daha önce Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda da üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.

ERKEKLER SERBEST STİL MÜSABAKALARI SÜRÜYOR

Bakü'deki şampiyonada şu ana kadar 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya toplayan milli takımın organizasyondaki serüveni devam ediyor. Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, erkekler serbest stil müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte 2 Ağustos Pazar günü sona erecek.