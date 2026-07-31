Milli güreşçi Özdenur Özmez, 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonu oldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Özdenur Özmez, 61 kilo finalinde altın madalyaya uzandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli güreşçi Özdenur Özmez, 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonu oldu
Yayınlanma:

Milli güreşçi Özdenur Özmez, kadınlar 61 kilo finalinde ABD'li rakibi Landri Paige Von Gonten ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı 10-0'lık teknik üstünlük sağlayan Özdenur, müsabakayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etti ve madalya kürsüsünün zirvesine çıktı. Genç sporcu, bu yıl içinde daha önce 17 yaş altı kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna da ulaşmıştı.

KÜRSÜNÜN DİĞER BASAMAKLARINDA DA MİLLİ SPORCULAR VAR

Şampiyonada Türkiye'yi 69 kiloda temsil eden ve bu yıl tıpkı Özdenur gibi Avrupa şampiyonu unvanını kazanan Kıymet Rümeysa Tezcan ise finalde ABD'li Taina Rose Fernandez ile mücadele etti. Müsabakayı kaybeden Kıymet Rümeysa, organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

Kadınlar 40 kilo kategorisinde mindere çıkan Şirin Askara, üçüncülük maçında ev sahibi ülkeden Azerbaycanlı Gulkhanim Shirinova'yı mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla bronz madalyanın sahibi olan Şirin, daha önce Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda da üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.

ERKEKLER SERBEST STİL MÜSABAKALARI SÜRÜYOR

Bakü'deki şampiyonada şu ana kadar 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya toplayan milli takımın organizasyondaki serüveni devam ediyor. Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, erkekler serbest stil müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte 2 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Ahbap soruşturmasında Berna Laçin konuştu: "Masumiyet karinesi, bekliyoruz"Ahbap soruşturmasında Berna Laçin konuştu: "Masumiyet karinesi, bekliyoruz"Gündem
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
milli güreşçi
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanlığı'ndan 52 ilde sosyal medya operasyonu
Bakan Yumaklı acı bilançoyu açıkladı
MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son gün!
CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan kritik açıklamalar"
Ruhsat soruşturmasında sıcak gelişme
Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi!
Ahmed Al-Jaber Üssü İHA'larla hedef alındı!
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor!
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!
Çok Okunanlar
Meteoroloji alarm verdi! Meteoroloji alarm verdi!
5 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 5 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de! En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?