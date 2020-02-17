Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.

Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşılaştı.

Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.

"Altın madalyayı Türkiye'ye armağan ediyorum"

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Şampiyon milli güreşçi, "Türkiye'ye armağan ediyorum. Bu madalyayı, özellikle Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere, Van’da çığ altında kalanlara ve Suriye’deki şehitlerimizin ailelerine armağan ediyorum. Onların yüreklerine bir nebze de olsa su serpmiş olmak istiyorum." dedi.

Müsabakaya da değinen Süleyman Karadeniz, "Biraz güçlü bir rakiple güreştim. Üst tarafı biraz daha güçlüydü bana göre. O yüzden pek tekli oyuna giriş yapamadım." ifadelerini kullandı.

Madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirten milli güreşçi, "İlk madalyam altın olduğu için daha çok mutluyum. Hedefim olimpiyatlarda da madalya almak ve olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında madalya almak. " diye konuştu.

Süleyman Karadeniz, şunları kaydetti:

"Spora destek olan Cumhurbaşkanı'mız, Spor Bakanı'mız, Güreş Federasyonu Başkanı'mız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum."

Milliler şampiyonayı 9 madalyayla tamamladı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonu 9 madalyayla tamamladı.

Türk Milli Takımı, grekoromen stil erkeklerde 60 kiloda Kerem Kamal ile gümüş, 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kiloda Cenk İldem ile bronz, kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar ile gümüş, 55 kiloda Bedia Gün ile de bronz madalyaya uzandı.

Türkiye'nin tek altın madalyası serbest stilde Süleyman Karadeniz'den geldi. Erkekler 92 kiloda İsviçreli Samuel Scherrer'i 3-0 mağlup eden milli sporcu kürsünün zirvesine çıktı.

Serbest stil erkeklerde 57 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 70 kiloda Haydar Yavuz ve 74 kiloda Soner Demirtaş bronz madalya elde etti. Takım halinde 95 puan toplayan Türkiye, böylece Rusya (186), Azerbaycan (116), Gürcistan'ın (95) ardından 4'üncü sırada yer aldı.

Bakan Kasapoğlu Karadeniz ve Demirtaş'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile bronz madalya elde eden Soner Demirtaş'ı kutladı.

Kasapoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde serbest stil 92 kiloda altın madalya alan Süleyman Karadeniz ile 74 kiloda bronz madalya kazanan Soner Demirtaş için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde serbest stilde mindere çıkan milli güreşçilerimizden 92 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile 74 kiloda bronz madalya elde eden Soner Demirtaş'ı kutluyorum. Milli sporcularımız bu kıymetli başarısıyla, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Uluslararası alanda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."