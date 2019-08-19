5 yıl önce memleketi Kayseri'den güreş eğitimi için kente geldi. Sofya kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde eden 15 yaşındaki Tolga Özbek, başarı çıtasını yükseltmek için ara vermeden çalışıyor.

Kayseri'den 5 yıl önce güreş eğitimi için kente geldi. Şimdi Mersin Güreş Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Tolga, bu zamana kadar katıldığı turnuvalarda çok sayıda derece elde etti.



Tolga Özbek, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli formayla mücadele etti.



Özbek, erkekler serbest stilde 45 kiloda dünya üçüncüsü oldu.



Şampiyonanın ardından Mersin'e dönen Tolga, güreşi çok sevdiğini ve bu alanda başarılı olmak için yoğun tempoda çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi.



Türkiye'deki şampiyonalarda derecelerinin bulunduğunu anımsatan Tolga, bu dereceleri uluslararası arenada da göstermek istediğini ifade etti.



Antrenör Duran Kaşten ise Tolga'nın şampiyonada Türkiye'yi ve Mersin'i çok iyi temsil ettiğini ifade etti.



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