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Milli güreşçiler Hırvatistan'da mindere çıkacak

Grekoromen Güreş Milli Takımı, başkent Zagreb'te yarın başlayacak 2019 Grand Prix Şampiyonası'na katılacak.

Milli güreşçiler Hırvatistan'da mindere çıkacak

Güreşte 2019 Grand Prix Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Grekoromen Güreş Milli Takımıorganizasyonda 9 sıklette, 18 sporcuyla mücadele edecek.

Başkent Zagreb'te düzenlenecek ve Dünya Şampiyonası'na puan veren turnuvada Türkiye'yi temsil edecek isimler ve sıkletleri ise şöyle:
55 kilo: Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk ve Cihat Liman
60 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Volkan Çakıl, Enes Başar ve Abdulsamet Başar
72 kilo: Cengiz Arslan ve Selçuk Can
77 kilo: Furkan Bayrak ve Yunus Emre Başar
82 kilo: Emrah Kuş ve Burhan Akbudak
87 kilo: Doğan Göktaş ve Ali Cengiz
97 kilo: Süleyman Demirci ve Abdulkadir Çebi
130 Kilo: Osman Yıldırım


Kaynak: AA
Etiketler; #Hırvatistan
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