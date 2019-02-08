Grekoromen Güreş Milli Takımı, başkent Zagreb'te yarın başlayacak 2019 Grand Prix Şampiyonası'na katılacak.

Güreşte 2019 Grand Prix Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak.



Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Grekoromen Güreş Milli Takımıorganizasyonda 9 sıklette, 18 sporcuyla mücadele edecek.



Başkent Zagreb'te düzenlenecek ve Dünya Şampiyonası'na puan veren turnuvada Türkiye'yi temsil edecek isimler ve sıkletleri ise şöyle:

55 kilo: Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk ve Cihat Liman

60 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Volkan Çakıl, Enes Başar ve Abdulsamet Başar

72 kilo: Cengiz Arslan ve Selçuk Can

77 kilo: Furkan Bayrak ve Yunus Emre Başar

82 kilo: Emrah Kuş ve Burhan Akbudak

87 kilo: Doğan Göktaş ve Ali Cengiz

97 kilo: Süleyman Demirci ve Abdulkadir Çebi

130 Kilo: Osman Yıldırım