Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası yarın başlayacak.

Milli güreşçiler, 2018'in ilk sınavını Avrupa Şampiyonası'nda verecek.



Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde yarın başlayacak.



Kaspiysk kentinde 7 gün sürecek organizasyon erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek.



Dünya Güreş Birliğinin (UWW) aldığı yeni karar sonrası sıklet sayısı 8'den 10'a çıkarılırken, organizasyonda 10'u kadın 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.



Tüm sıkletler için kadrosuna sporcu dahil eden Türkiye, geçen yılki başarısını Dağıstan'da da sürdürmeye çalışacak.



Sırbistan'ın Novi Sad kentinde geçen yıl yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milliler, organizasyon tarihinde 1949'dan sonraki en büyük başarısını elde etmişti.



Novi Sad'da tarih yazan Güreş Milli Takımı'nda Taha Akgül, Soner Demirtaş, Rıza Yıldırım, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar altın, Metehan Başar gümüş, Süleyman Atlı, Selim Yaşar ve Aslan Atem de bronz madalyanın sahibi olmuştu.







Zorlu bir atmosfer bekliyor





Avrupa Güreş Şampiyonası'nın, güreşin en popüler spor olduğu Dağıstan'da yapılacak olması nedeniyle bu yıl daha zorlu geçmesi bekleniyor.



Dağıstan, dünya güreşine önemli sporcular yetiştirmesi ve bölge halkının güreşe olan yoğun ilgisi ile tanınıyor.



Şampiyonanın biletleri günler öncesinden tükenirken, milli sporcular Dağıstan'da zorlu bir atmosferle karşılaşacak.







En önemli altın madalya umutları





Türkiye'nin şampiyonadaki en önemli altın madalya umutları erkekler serbest stilde Taha Akgül, grekoromende Rıza Kayaalp, kadınlarda ise Yasemin Adar olacak.



Olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza, üst üste 7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu olmak için mücadele edecek. Rıza, kürsünün zirvesinde yer alması durumunda Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale edecek.



2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran milli güreşçi Taha Akgül ise 6. kez Avrupa şampiyonu olarak serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirmeye çalışacak.



Taha, ayrıca geçen yıl Dünya Şampiyonası finalinde yenildiği Gürcü Geno Petriashvili'den de rövanşı almayı hedefliyor.



Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl dünya şampiyonluğuna ulaşarak organizasyon tarihinde birincilik kürsüsüne çıkan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin Adar, üst üste 3. kez Avrupa'nın zirvesinde yer almak için mücadele edecek.







2020 Tokyo'nun kadrosu oluşuyor





Güreşçilerin Türkiye Şampiyonası ve uluslararası turnuvalarda orta koydukları performans dikkate alınarak oluşturulan milli takımın kadrosunda, önemli değişiklikler yapıldı.



Sıklet sayısının 8'den 10'a çıkması da kadroda yeni isimlerin yer bulmasında etkili oldu.



2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kadrosunu şimdiden oluşturmaya başlamak için genç sporcular da kadroya dahil edildi.



En kapsamlı revizyon ise Serbest Milli Takımı'nda yapıldı. Serbest stilde yarışan Selahattin Kılıçsallayan, Haydar Yavuz, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve Fatih Erdin, ilk kez büyükler Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınırken, olimpiyat ikincisi Selim Yaşar listenin dışında kaldı.



Öte yandan, sakatlığı nedeniyle milli formadan uzun bir süre ayrı kalan Elif Jale Yeşilırmak, yeniden kadroya alındı. Rus asıllı Türk kadın güreşçi, dünya şampiyonalarında iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkmış ve organizasyon tarihinde Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırmıştı.







Dağıstan kadrosu





Yeni kuralların uygulanacağı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sıkletlerde müsabakalar iki güne yayılacak. Sıkletlerde ilk gün elemeler, ikinci gün ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.



Kaspiysk kentindeki şampiyonanın ilk gününde grekoromen stilde 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda eleme müsabakaları gerçekleştilecek.



Ali Aliyev Spor Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak organizasyonda 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Rahman Bilici, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.



Avrupa Güreş Şampiyonası kadrosunda yer alan milli sporcular şunlar:







Erkekler serbest stil





57 kilo: Ahmet Peker



61 kilo: Recep Topal



65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan



70 kilo: Haydar Yavuz



74 kilo: Soner Demirtaş



79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu



86 kilo: Fatih Erdin



92 kilo: Serdar Böke



97 kilo: Rıza Yıldırım



125 kilo: Taha Akgül





Grekoromen



55 kilo: Ekrem Öztürk



60 kilo: Elçin Ali



63 kilo: Rahman Bilici



67 kilo: Enes Başar



72 kilo: Murat Dağ



77 kilo: Serkan Akkoyun



82 kilo: Emrah Kuş



87 kilo: Metehan Başar



97 kilo: Cenk İldem



130 kilo: Rıza Kayaalp





Kadınlar





50 kilo: Evin Demirhan



53 kilo: Aysun Erge



55 kilo: Bediha Gün



57 kilo: Mehlika Öztürk



59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak



62 kilo: Derya Bayhan



65 kilo: Aslı Tuğcu



68 kilo: Buse Tosun



72 kilo: Beste Altuğ



76 kilo: Yasemin Adar





TGF Başkanı Aydın: "Son sözü güreşçilerimiz söyleyecek"





Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşte son dönemde elde edilen başarılara dikkati çekerek, "2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'i güreşte geldi. Geçen yıl hem Avrupa hem de Dünya şampiyonalarında rekorlar kırdık. İstiklal Marşı'mızı adeta dünyaya ezberlettik." dedi.



Milli sporcuların aylardır yoğun bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını belirten Aydın, "Artık mindere çıkma zamanı geldi. Son sözü güreşçilerimiz söyleyecek. Dağıstan'da çok zorlu bir Avrupa şampiyonası bizleri bekliyor. Hedefimiz, bu zorlu atmosferde en iyi şekilde mücadele ederek, altın madalyalarla yurda dönmek." diye konuştu.



Aydın, güreşin Dağıstan'da yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bu şampiyonaya da ilgi çok büyük. Günler öncesinden biletler satılmış durumda. Salonda Rusya'ya müthiş bir destek olacak. Rusya geçen sene büyük bir çöküş yaşadı. Bu şampiyonaya büyük önem veriyorlar. Bizler sadece teknik ve taktik olarak değil aynı zamanda oradaki atmosfere karşı da takımımızı hazırladık. Tüm takım bizi bu şampiyonada nasıl bir ortamın beklediğini biliyor. Daha önce de belirttiğim gibi bu şampiyona son yılların en çekişmeli Avrupa Şampiyonası olacak."



Milli takım kadrosunda ilk kez büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek genç sporcuların da bulunduğuna dikkati çeken Aydın, "Onların performansları da ileriye yönelik büyük önem taşıyor. Avrupa Şampiyonası'nda önemli tecrübe edinecekler. 2020 ve 2024 Olimpiyatları'nda bu sporcularımızdan beklentilerimiz büyük." ifadelerini kullandı.