Milli güreşçimiz Nesrin Baş Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale çıktı
Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo yarı finalinde Çinli rakibi Zelu Li’yi 9-6 mağlup eden milli sporcu Nesrin Baş, adını finale yazdırdı.
Yayınlanma:
Milli sporcu Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar 72 kilo yarı finalinde Çinli rakibi Zelu Li ile karşılaşan Nesrin Baş, zorlu mücadeleyi 9-6 kazanarak finale yükseldi.
Baş, elde ettiği bu sonuçla hem Türkiye’yi hem de güreş camiasını gururlandırırken, final müsabakasında altın madalya için mindere çıkacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı