Milli güreşçimiz Nesrin Baş Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale çıktı

Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo yarı finalinde Çinli rakibi Zelu Li’yi 9-6 mağlup eden milli sporcu Nesrin Baş, adını finale yazdırdı.

Milli sporcu Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar 72 kilo yarı finalinde Çinli rakibi Zelu Li ile karşılaşan Nesrin Baş, zorlu mücadeleyi 9-6 kazanarak finale yükseldi.

Baş, elde ettiği bu sonuçla hem Türkiye’yi hem de güreş camiasını gururlandırırken, final müsabakasında altın madalya için mindere çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

dünya güreş şampiyonası
