Milli halterci Muhammed Furkan Özbek 65 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye'yi temsil eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kilo müsabakalarında podyuma çıktı. Sporcu, yarışmada kaldırdığı toplam 323 kiloluk ağırlıkla şampiyonluğunu ilan etti ve aynı zamanda Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu.

Erkekler 65 kilo mücadelesinde podyumda yer alan milli sporcu, başarılı kaldırışlarıyla toplamda 323 kiloluk bir dereceye ulaştı. Bu toplam ağırlık, Özbek'i turnuvanın birinciliğine taşırken, Avrupa halter kayıtlarındaki mevcut rekoru da kırarak güncelliyor.

Gerçekleştirdiği rekor kaldırışın ardından turnuvayı zirvede tamamlayan Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.