Milli halterci Muhammed Furkan Özbek 65 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kilo kategorisinde sergilediği performansla zirveye yerleşti. Toplamda 323 kilo ağırlık kaldıran halterci, Avrupa rekorunu kırarak şampiyonluk unvanını kazandı.

Simge Sarıyar
Türkiye'yi temsil eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kilo müsabakalarında podyuma çıktı. Sporcu, yarışmada kaldırdığı toplam 323 kiloluk ağırlıkla şampiyonluğunu ilan etti ve aynı zamanda Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu.

REKORLARI ALT ÜST EDEN 323 KİLO!

Erkekler 65 kilo mücadelesinde podyumda yer alan milli sporcu, başarılı kaldırışlarıyla toplamda 323 kiloluk bir dereceye ulaştı. Bu toplam ağırlık, Özbek'i turnuvanın birinciliğine taşırken, Avrupa halter kayıtlarındaki mevcut rekoru da kırarak güncelliyor.

Gerçekleştirdiği rekor kaldırışın ardından turnuvayı zirvede tamamlayan Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.

halter avrupa şampiyonu
