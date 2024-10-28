Milli Halterci Yusuf Fehmi Genç'ten Avrupa'da altın madalya yağmuru

Varşova’daki Raszyn Centrum Spor Salonu’nda devam eden şampiyonada, 23 yaş altı erkekler 67 kilo kategorisinde podyuma çıkan Yusuf Fehmi, üstün performansıyla göz doldurdu.

Milli sporcu, koparmada 144 kilo kaldırarak altın madalyayı kazandı ve Azerbaycanlı rakibi Tehran Mammadov’a 11 kilo fark attı. Ardından silkmede 176 kiloyu başarıyla kaldıran Yusuf Fehmi, toplamda 320 kilo ile iki altın madalya daha kazanarak Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti.

Şampiyonada, Türkiye adına mücadele eden sporcuların toplam madalya sayısı 13 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 29’a ulaştı.