Milli halterciler Suudi Arabistan'daki Dünya Şampiyonası'nda sahneye çıkacak

Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'den 7'si kadın 12 sporcu, madalya mücadelesi verecek.THF'den yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'da 1-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada podyuma çıkacak milli halterciler, hazırlıklarını tamamladı.

Milli halterciler Suudi Arabistan'daki Dünya Şampiyonası'nda sahneye çıkacak
Milli halterciler Suudi Arabistan'daki Dünya Şampiyonası'nda sahneye çıkacak
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 Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'den 7'si kadın 12 sporcu, madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'da 1-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada podyuma çıkacak milli halterciler, hazırlıklarını tamamladı.

Organizasyonda kadın milli haltercilerden 45 kiloda Cansu Bektaş, 49 kiloda Duygu Alıcı, 64 kiloda Aysel Özkan, 71 kiloda Nuray Güngör, 76 kiloda Dilara Narin, 81 kiloda Sara Yenigün, +87 kiloda ise Tuana Süren, madalya için ağırlıkları kaldıracak.

Milli halterciler Suudi Arabistan'daki Dünya Şampiyonası'nda sahneye çıkacak - Resim : 1


Riyad'da erkek milli haltercilerden ise 61 kiloda Mustafa Eliş, 67 kiloda Kaan Kahriman, 67 kiloda Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve yine 73 kiloda Yusuf Fehmi Genç, madalya için ter dökecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl sporcularımız katıldıkları uluslararası organizasyonlarda başarılı oldu. Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli, sporcularımızdan madalya beklentimiz var. Riyad'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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