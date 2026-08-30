Milli judocu İbrahim Tataroğlu Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda +100 kilo kategorisinde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu İbrahim Tataroğlu, finalde rakibi Sansai Anani'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli judocu İbrahim Tataroğlu Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
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İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu milli judocu İbrahim Tataroğlu, +100 kilo kategorisinde altın madalya kazandı.

FİNALDE RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Taranto kentinde devam eden organizasyonda +100 kilo kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Tataroğlu, finale yükselme başarısı gösterdi. Final müsabakasında rakibi Sansai Anani ile karşılaşan milli sporcu, rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

BÜYÜKAKIN'DAN TEBRİK MESAJI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şampiyonluğa ulaşan sporcu için tebrik mesajı yayımladı. Büyükakın mesajında elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti belirterek şu ifadeleri kullandı: "Akdeniz Oyunları'nda bayrağımızı gururla dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten Kağıtsporlu milli judocumuz İbrahim Tataroğlu'nu yürekten kutlarım. +100 kilo kategorisinde altın madalya kazanarak bizlere bu büyük mutluluğu yaşatan sporcumuzun başarısıyla gurur duyuyor, yetişmesinde emeği geçen antrenörlerimize ve kulüp ekibimize teşekkür ediyorum."

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