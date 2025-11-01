Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Moldova'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda +100 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu İbrahim Tataroğlu, üçüncülük kürsüsüne çıkarken, madalya mücadelesi iki Türk sporcunun karşılaşmasına sahne oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Yayınlanma:

Milli sporcu İbrahim Tataroğlu'ndan Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda madalya haberi geldi. Organizasyon, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlendi. Erkekler +100 kiloda tatamiye çıkan İbrahim Tataroğlu, bronz madalya elde etme başarısını gösterdi.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NEFES KESTİ

Bronz madalya mücadelesi, iki milli sporcunun birbirine rakip olduğu bir karşılaşmaya sahne oldu. İbrahim Tataroğlu, madalya için bir diğer milli sporcu Recep Ergin ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelede rakibini yenmeyi başaran İbrahim Tataroğlu, madalyanın sahibi olan isim oldu.

Milli judocumuzun bu başarısıyla birlikte Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nı toplamda elde ettiği 3 bronz madalya ile 17. sırada noktaladı.

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor: O telefonlarda whatsapp için yolun sonu göründü!Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor: O telefonlarda whatsapp için yolun sonu göründü!Bilim ve Teknoloji
Düğünde korku dolu anlar! Havai fişekler yön değiştirdi, kalabalığın ortasında patladıDüğünde korku dolu anlar! Havai fişekler yön değiştirdi, kalabalığın ortasında patladıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

judo
Günün Manşetleri
İlköğretim müfredatına "Bilinçli Tüketici" dersi geliyor!
"Birlik ve beraberlikle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"
Bakan Kurum: "Aldırmadık, milletin olanı millete armağan ettik"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TRT World Forum 2025'te konuştu
Erdoğan’dan DEM Parti görüşmesine dair açıklama
DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek
Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sıra futbolcularda
Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildi
Açlık sınırı 28 bin 412 lira oldu
Çok Okunanlar
Arktik'te 23 milyon yıllık 'buzlu' gergedan keşfi! Bilim dünyası şaşkın Arktik'te 23 milyon yıllık 'buzlu' gergedan keşfi! Bilim dünyası şaşkın
Salı gününe özel market fırsatlarını kaçırma Salı gününe özel market fırsatlarını kaçırma
TCMB'den altın piyasasını sarsan durdurma kararı TCMB'den altın piyasasını sarsan durdurma kararı
Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu
100 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat