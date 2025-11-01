Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli sporcu İbrahim Tataroğlu'ndan Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda madalya haberi geldi. Organizasyon, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlendi. Erkekler +100 kiloda tatamiye çıkan İbrahim Tataroğlu, bronz madalya elde etme başarısını gösterdi.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NEFES KESTİ

Bronz madalya mücadelesi, iki milli sporcunun birbirine rakip olduğu bir karşılaşmaya sahne oldu. İbrahim Tataroğlu, madalya için bir diğer milli sporcu Recep Ergin ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelede rakibini yenmeyi başaran İbrahim Tataroğlu, madalyanın sahibi olan isim oldu.

Milli judocumuzun bu başarısıyla birlikte Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nı toplamda elde ettiği 3 bronz madalya ile 17. sırada noktaladı.