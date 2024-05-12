Milli karateciler Avrupa şampiyonu oldu! Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan'dan büyük başarı

Avrupa Karate Şampiyonası'nın heyecanı Hırvatistan'da sürüyor. Şampiyonanın dördüncü gününde, erkekler katada Ali Sofuoğlu ve kadınlar katada Dilara Bozan, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı boyunlarına taktı.

Milli karateciler Avrupa şampiyonu oldu! Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan'dan büyük başarı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nın heyecanı Hırvatistan'ın Zadar kentinde yaşanmaya devam ediyor.

Şampiyonanın dördüncü gününe milli karatecilerimiz damga vurdu.Erkekler katada Ali Sofuoğlu ve kadınlar katada Dilara Bozan, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı boyunlarına taktı.

Ayrıca, Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy ve Gülbahar Gözütok'tan oluşan kadın kumite takımının yanı sıra, kadınlar bireysel kumite -50 kiloda Selva Nur Akkurt, -55 kiloda Tuba Yakan, -61 kiloda Fatma Naz Yenen, erkekler bireysel kumite -61 kiloda Eray Şamdan ve -75 kiloda Enes Bulut bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.

Öte yandan, milli sporcular Kadir Furkan Genç ile Hasan Arslan, kategorilerinde 4. sırayı aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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