Milli maçta yürekler ağıza geldi! Eren Elmalı hastaneye götürüldü

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya'yı sahasında konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan sakatlık teknik heyeti ve taraftarları endişelendirdi. Mücadele sırasında kafasına darbe alan Eren Elmalı, sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edemedi. Milli futbolcu, karşılaşmanın 27. dakikasında oyundan alınarak yerini Zeki Çelik'e bıraktı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sahayı terk eden oyuncunun durumuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hızlı bir bilgilendirme yapıldı. TFF yetkilileri, Eren Elmalı'nın maç sırasında aldığı darbe nedeniyle durumunun kontrol edilmesi için tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğünü açıkladı.