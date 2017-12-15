15 Yaş Altı Milli Takım sporcusu Özge Yılmaz, ITTF Nadir Elmaslar Gelişim Kampı'na davet edildi.

Milli masa tenisçi Özge Yılmaz, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından her kıtadan seçilmiş 15 yaş altı sporcuların çağrıldığı 2017 ITTF Nadir Elmaslar Gelişim Kampı'na davet edildi.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamada, Lüksemburg'da düzenlenecek kampta Türkiye'yi, Milli Takım Antrenörü Tuncay Bozkurt ve milli sporcu Özge Yılmaz'ın temsil edeceği bildirildi.



Özge Yılmaz, Avrupa Gençler Şampiyonası ve "Top 10" turnuvasındaki başarılı performansı nedeniyle ITTF'in en prestijli kampına Avrupa Kıtası'nı temsilen davet edildi.



"Top 10" Avrupa ikincisi Özge Yılmaz, bu yıl eylül ayında birincisi yapılan kampa da davet edilmiş ancak kulübünün ETTU Kupası maçları nedeniyle katılamamıştı.