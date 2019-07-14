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Milli motosikletçi ABD'de 3'üncü oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın ABD'deki 9. ayağının ilk yarışında 3'üncü oldu.

Milli motosikletçi ABD'de 3'üncü oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 3 bin 610 metrelik Laguna Seca Pisti'nde düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışı sona erdi. 

Turkish Puccetti sürücüsü milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 7. cepten başladığı yarışı 3. sırada tamamladı.

Kawasaki takımının Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea'nin kazandığı yarışta, ARUBA-Ducati ekibinden Büyük Britanyalı Chaz Davies ise ikinciliği elde etti.

Dokuzuncu ayağın ikinci yarışı, TSİ 00.00'da başlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
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