Milli motosikletçi Can Öncü antrenmanda kaza yaptı
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası San Marino ayağının serbest antrenmanında kaza yaptı.
SPOR 13.09.2019, 15:12
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası San Marino ayağının serbest antrenmanında kaza yaptı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli sporcunun sol köprücük kemiği kırıldı. Açıklamada ayrıca, kazanın ardından Can'ın yerine ikizi Deniz Öncü'nün hafta sonu koşulacak yarışlarda piste çıkacağı bildirildi.
13. ayak San Marino'da koşulacak
Dünya Moto3 Şampiyonası’nın 13. ayağı San Marino'daki Misano Marco Simoncelli Pisti'nde hafta sonu yapılacak. KTM Ajo Takımı ile yarışan Can Öncü'nün kazasının ardından ikizi Deniz Öncü hafta sonunda pistte olacak. San Marino Grand Prix'sinde yarın sıralama yarışı, 15 Eylül Pazar günü de TSİ 12.00'de 23 turdan oluşan final yarışı koşulacak.
Kaynak: AA
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