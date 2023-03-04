Milli motosikletçi Can Öncü ilk zaferine ulaştı!

Dünya Supersport Şampiyonası'sının Endonezya'daki ikinci ayağı Pertamina Mandalika Pisti'nde düzenlendi.

Şampiyonada Kawasaki Puccetti takımıyla mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü, yarışta tüm turları lider geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Endonezya'da zafere ulaşan Can Öncü, kariyerinin 65. yarışında ilk galibiyetine ulaşmış oldu.

"İNANILMAZ VE ÇOK EĞLENCELİ BİR YARIŞ OLDU"

İnanılmaz bir gün geçirdiğini, her turda çok zorladığını ve farkın açıldığını gördükçe bu şekilde devam ettiğini vurgulayan Can Öncü, yarıştan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- İnanılmaz ve çok eğlenceli bir yarış oldu. Yarın da bu şekilde devam etmek istiyorum. Mandalika’ya, piste ve yarış organizatörlerine teşekkür ederim. Toprak beni motive etti, çok iyi bir iş çıkardı. Kenan Sofuoğlu ve Kawasaki’ye de teşekkür ediyorum. Gelişmeye devam etmek istiyoruz.

Yarışı, Ducati pilotu Federico Caricasulo ikinci, Triumph takımından Niki Tuuli de üçüncü sırada tamamladı.