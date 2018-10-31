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Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz rekora doymuyor

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, klasik yay kadınlar kategorisinde kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz rekora doymuyor

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, klasik yay kadınlar kategorisinde kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde devam eden milli takım seçme yarışmalarında klasik yay kadınlarda Yasemin Ecem, 2x70 metrede 686 puana ulaştı.

Milli okçu, geçen hafta bu kategoride 679 puanla Türkiye rekorunun yeni sahibi olmuştu.

Avrupa şampiyonu Yasemin Ecem, böylece kendisine ait rekoru 686 puana çıkardı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yasemin ecem anagöz #milli okçu
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