Milli okçudan bir başarı daha: ABD’de zirveyi zorladı

Türk okçuluğunun en önemli isimlerinden biri olan Mete Gazoz, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Dünya Salon Okçuluk Serisi Finalleri’ne damga vurdu. Erkekler klasik yay kategorisinde üstün performans sergileyerek finale yükselen milli sporcu, şampiyonluk mücadelesinde ev sahibi ülkeden Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

Final müsabakasında rakibine karşı üstünlük sağlamak için mücadele eden Gazoz, 7-1’lik skorla mağlup olarak gümüş madalyaya uzandı.

Buna rağmen finale çıkma başarısı ve elde ettiği derece ile büyük takdir toplayan Mete Gazoz, Türk sporuna bir kez daha gurur yaşattı.