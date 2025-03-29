Milli Sporcu Aysel Önder, 400 Metre finalinde dünya rekoru kırdı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya’nın Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada Aysel, 400 metre finalinde yer aldı. Milli sporcunun 56.17'lik derecesiyle hem Avrupa hem de dünya salon rekorunu kırarak şampiyon olduğu vurgulandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Finlandiya’da gerçekleşen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 400 metrede Avrupa ve Dünya Salon Rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Önder’i kutladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 400 metrede yarışan milli sporcumuz Aysel Önder’in 56,17’lik derecesiyle Avrupa ve Dünya Salon Rekoru kırarak altın madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Aysel Önder’i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Aysel’in başarılarının devamını diliyorum.”