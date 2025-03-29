Milli Sporcu Aysel Önder, 400 Metre finalinde dünya rekoru kırdı

Özel milli sporcu Aysel Önder, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Milli Sporcu Aysel Önder, 400 Metre finalinde dünya rekoru kırdı
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya’nın Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada Aysel, 400 metre finalinde yer aldı. Milli sporcunun 56.17'lik derecesiyle hem Avrupa hem de dünya salon rekorunu kırarak şampiyon olduğu vurgulandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Finlandiya’da gerçekleşen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 400 metrede Avrupa ve Dünya Salon Rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Önder’i kutladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 400 metrede yarışan milli sporcumuz Aysel Önder’in 56,17’lik derecesiyle Avrupa ve Dünya Salon Rekoru kırarak altın madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Aysel Önder’i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Aysel’in başarılarının devamını diliyorum.”

400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum!400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum!Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

final madalya rekor
Günün Manşetleri
Milli Sporcu Önder finalde dünya rekoru kırdı
“CHP Liderinin açıklamaları kabul edilemez”
Güney Kıbrıs’ta yeni terör yapılanması!
Ebubekir Şahin’den CHP Liderine eleştiri
Gazze’deki son durumu görüştü
Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun!
Can kaybı ve yaralılar var
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz!
Süper hızlı trenle Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek!
"ABD-İsrail kaybedecek, Filistin kazanacak!"
Çok Okunanlar
Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun!
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri
400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? 400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor?
Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor?
İslam Memiş’ten kritik altın uyarısı: Düşüş olacak zamanı açıkladı! İslam Memiş’ten kritik altın uyarısı: Düşüş olacak zamanı açıkladı!