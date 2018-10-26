Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü'nde 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak bu alandaki dünya rekorunu kırmayı başardı.

Tatlı su (göl) serbest dalışında 55 metre olan dünya rekorunu kırmak isteyen milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda Gölü'nde kendisini hazır bekleyen dalış teknesiyle açıldı.



Gölün ortasında suya girip bir süre ısınma çalışması yapan Şahika, kendisini için oluşturulan özel platformun bulunduğu alanda dalışa geçti. 65 metre derinliğe erişen milli sporcu, 1 dakika 58 saniye sonra yüzeye çıktı.



Kimseyle temas etmeden 20 saniye bekleyen Şahika, bilinci açık şekilde elini havaya kaldırınca Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri beyaz bayrakla rekorun kırıldığını teyit etti.



Türk bayrağı açarak sevinç gösterisi yapan Şahika Ercümen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir anda nefesimi tutamayacağımı zannettim, çünkü su çok soğuktu ama bu rekoru kırdım. Çok mutluyum. Amacım Salda Gölü'nün korunmasına dikkat çekmekti. Bu rekoru Cumhuriyet'e ithafen gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in tatlı su (göl) serbest dalışında 55 metre olan dünya rekorunu Salda Gölü'nde kırma denemesi, dünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenmişti.