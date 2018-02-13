Tillerson'dan Afrin açıklaması
Tillerson'dan Afrin açıklaması
Yıldırım, Çipras ile telefonla görüştü
Yıldırım, Çipras ile telefonla görüştü
Polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli sporcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Isparta'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki milli sporcu Rüveyda Güler (21) ve arkadaşı Rüçhan Gürkan (23) yaşamını yitirdi.

Milli sporcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Isparta'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki milli sporcu Rüveyda Güler (21) ve arkadaşı Rüçhan Gürkan (23) yaşamını yitirdi.

Rüçhan Gürhan idaresindeki 32 AR 294 plakalı otomobil, Burdur- Afyonkarahisar karayolu ayrımı Baladız köprüsü civarındaki refüjde bulunan direğe çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Gürkan ile otomobildeki Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gürhan ve Güler'in cenazeleri Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Rüveyda Güler'in atıcılık alanında milli sporcu olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Rüçhan Gürhan #Ölü #kaza #ısparta #çarpma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.