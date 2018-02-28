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Milli sporcudan dünya ikinciliği

Milli sporcu Ayşe Kader Yavuz, INAS Dünya Kayak Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Milli sporcudan dünya ikinciliği
Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) Dünya Kayak Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporculardan Ayşe Kader Yavuz, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Zakopane kentinde başlayan şampiyonanın ilk gününde Türk sporcu Ayşe Kader Yavuz'un kısa slalom yarışında dünya ikinciliğini kazandığı bildirildi.

Şampiyonada Türkiye'yi Ayşe Kader Yavuz'un yanı sıra Tuba Çelik, Zeynep Bingül, Tacdin Ören ve Murat Bingül temsil ediyor.

Kaynak: AA
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