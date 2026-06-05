Milli taekwondoculardan madalya yağmuru! İlk günde 13 madalya

Avrupa'da iki farklı noktada gerçekleştirilen taekwondo şampiyonalarında Türk sporcular tatamiye indi. Dünya Taekwondo Federasyonunun faaliyet programında bulunan Grand Prix Müsabakaları İtalya'nın başkenti Roma'da, 11. Başkanlık Kupası ise Almanya'nın Nürnberg kentinde eş zamanlı olarak başladı.

İtalya'da düzenlenen Para Taekwondo Grand Prix Müsabakaları'nda mücadele eden sporcular, organizasyona 5 madalya kazanarak güçlü bir giriş yaptı. Turnuvanın ilk gününde bu kategoride milliler hanesine 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya yazdırdı.

Erkekler 63 kiloda yarışan Mahmut Bozteke tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaşırken, kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan, kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci Gül ve kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan kendi sıkletlerinde bronz madalya kazandı.

ALMANYA'DAKİ BAŞKANLIK KUPASI'NDA 3 ALTIN BİRDEN GELDİ

Almanya'nın Nürnberg şehrinin ev sahipliği yaptığı 11. WT Başkanlık Kupası'nda ise büyükler kategorisinde yarışan taekwondocular tatamiden zaferlerle ayrıldı. Turnuvanın açılış gününde Türk sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

Kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat, erkekler 58 kiloda Enes Kaplan ve +87 kiloda Hüseyin Berat Demircioğlu kendi kategorilerinde şampiyonluğa ulaşarak altın madalya aldı. Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Zeynep Taşkın organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı. Aynı sıklette yarışan Emine Gögebakan ile 73 kiloda Kardelen Demir bronz madalya kazanan isimler oldu. Erkekler kategorisinde ise 58 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ile 63 kiloda Hamza Osman Aydoğan üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyayı boyunlarına taktı.