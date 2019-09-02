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Milli takım, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 91-59 mağlup etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 91-59 mağlup etti.

Milli takım, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 91-59 mağlup etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 91-59 mağlup etti.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki üçüncü müsabakasında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, ilk yarısını 49-32 önde tamamladığı müsabakada Fransa'yı 91-59 mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. 30 sayıyla oynayan Ahmet Efetürk, maçın en skorer ismi oldu.

Türkiye, dördüncü maçında yarın TSİ 17.45'te Hollanda ile karşılaşacak.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı #Polonya #Avrupa Şampiyonası
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