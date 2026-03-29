Milli takım kampında fenalaşan Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı

Slovakya karşılaşması öncesi düzenlenen teknik toplantı sırasında aniden rahatsızlanan Mircea Lucescu’ya ilk müdahale kamp yerindeki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Federasyon, tecrübeli teknik adamın durumunun stabil olduğunu ancak protokoller gereği başkentteki uzman bir hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Lucescu yönetimindeki Romanya, geçtiğimiz günlerde 2026 Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Türkiye’ye 1-0 mağlup olmuştu.

FUTBOL TARİHİNİN EN YAŞLI AKTİF TEKNİK ADAMI

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945 doğumlu olup şu an 80 yaşında.

Teknik direktörlük kariyerine 1979 yılında başladı ve yaklaşık 47 yıldır aralıksız olarak saha kenarında görev alıyor.