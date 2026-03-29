Milli takım kampında fenalaşan Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Slovakya maçı hazırlıklarının sürdüğü kampta fenalaşarak hastaneye nakledildi.

Toygu Ökçün
Slovakya karşılaşması öncesi düzenlenen teknik toplantı sırasında aniden rahatsızlanan Mircea Lucescu’ya ilk müdahale kamp yerindeki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Federasyon, tecrübeli teknik adamın durumunun stabil olduğunu ancak protokoller gereği başkentteki uzman bir hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Lucescu yönetimindeki Romanya, geçtiğimiz günlerde 2026 Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Türkiye’ye 1-0 mağlup olmuştu.

FUTBOL TARİHİNİN EN YAŞLI AKTİF TEKNİK ADAMI

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945 doğumlu olup şu an 80 yaşında.

Teknik direktörlük kariyerine 1979 yılında başladı ve yaklaşık 47 yıldır aralıksız olarak saha kenarında görev alıyor.

Eksik gelir beyanlarına yapay zeka ile denetim kıskacıEksik gelir beyanlarına yapay zeka ile denetim kıskacıGündem
Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı! 29 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı! 29 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?Ekonomi
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarıBugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarıHava Durumu
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
ABD Karıştı! Protestolar dört bir yanı sardı!
İran’dan üniversite saldırılarına misilleme ilanı
İran, Barzani’nin evine düzenlenen saldırıyı kınadı
İçi yolcu dolu metrobüs bir anda alev aldı
İstanbul Sancaktepe'de yol kenarında bebek cesedi bulundu
"Ülkeler artık taahhüt değil uygulama bekliyor"
''Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz''
Ankara'da 'sahte sevgili' çetesi çökertildi
İşte ekran başında geçirdiğimiz süre...
Çok Okunanlar
Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı
Gazete manşetleri 29 Mart Pazar Gazete manşetleri 29 Mart Pazar
İran’dan üniversite saldırılarına misilleme ilanı İran’dan üniversite saldırılarına misilleme ilanı
Eksik gelir beyanlarına yapay zeka ile denetim kıskacı Eksik gelir beyanlarına yapay zeka ile denetim kıskacı